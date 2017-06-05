35 muvazzaf personel gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ayrı ilde yapılan operasyonda 16 subay, 19 astsubay olmak üzere toplam 35 muvazzaf jandarma personelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ayrı ilde yapılan operasyonda 16 subay, 19 astsubay olmak üzere toplam 35 muvazzaf jandarma personelinin gözaltına alındığını açıkladı.

