35 muvazzaf asker gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli 20 ayrı ilde yapılan operasyonda 35 muvazzaf jandarma personelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli 20 ayrı ilde yapılan operasyonda 35 muvazzaf jandarma personelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alınmıştır" denildi.

(Abdullah Sarıca /İHA)