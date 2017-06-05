35 muvazzaf asker gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli 20 ayrı ilde yapılan operasyonda 35 muvazzaf jandarma personelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli 20 ayrı ilde yapılan operasyonda 35 muvazzaf jandarma personelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonla 16 subay, 19 astsubay toplam 35 muvazzaf jandarma personeli gözaltına alınmıştır" denildi. (Abdullah Sarıca /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.