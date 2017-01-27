35 kişiye FETÖ'den gözaltı

Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında 35 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün emniyet yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 35'i polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.