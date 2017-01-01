01.01.2017 03:27 '35 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı'

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş'ta saldırının yaşandığı gece kulübüne gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda da bulunan Şahin, "Gece 01.15 sıralarında bir eğlence merkezimizde bir terörist, uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, ardında da bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmiştir. Maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak üzere gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. En az şu ana kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir tanesi polis memuru. En az 40 yaralımız hastanede tedavi altındadır. Araştırmalar yapılıyor. Bundan sonra detaylı açıklamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.

(Serdal Altıntepe / İHA)

