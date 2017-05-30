35 derecede sarımsak hasadı

40 bin dönüm sarımsak ekili tarım arazisinin bulunduğu Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen sarımsağı toplamak için gün boyu çalışıyor.

40 bin dönüm sarımsak ekili tarım arazisinin bulunduğu Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler, "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsağı toplamak için gün boyu çalışıyor.

Araban Ovası'nın en değerli ekin ürünü olan sarımsak, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı. Sarımsak hasadının başlamasıyla bölge halkı sarımsak tarlalarında çalışarak evlerine ek gelir sağlıyor. Özellikle kadınların yoğunlukta çalıştığı tarlalarda bu yıl Ramazan ayından dolayı işçi sıkıntısı yaşanıyor. Sabah saat 07.00'de iş başı yapan işçiler akşam saat 17.00'ye kadar çalışıyor.

Tarlada çalışan işçiler Ramazan ayında çalışmanın zorluğunu ifade ederek, bu yıl hasadın mübarek Ramazan ayına denk geldiğini, havanın 35 dereceye kadar çıktığını belirtti. İşçiler, güneşin altında çalıştıkları için zorluk yaşadıklarının altını çizdi. Sarımsak ekiminin bölgeleri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyleyen işçiler, burada çalışarak evlerine ek gelir götürdüklerini dile getirdi. Sabah erken saatte tarlaya gelerek işe koyulan işçiler, traktörün söktüğü sarımsakların köklerini makasla ayırıp topladıklarını söyledi.



TÜRKÜ SÖYLEYİP HALAY ÇEKİYORLAR

Gün içerisinde 8 saat boyunca kavurucu sıcağın altında çalışan tarım işçileri moral bulmak içinse zaman zaman türkü söyleyerek, halay çekiyor. Bu şekilde sıkıntılarını ve işin zorluğunu unuttuklarını dile getiren işçiler, yaptıkları işi keyifli hale getirmeye çalıştıklarını söylüyor.



20 BİN TON HASAT BEKLENİYOR

Sarımsak üreticisi Mehmet bilekçi 40 bin dönümde sarımsak ekildiğini ve 20 bin ton hasat beklediklerini belirterek, "Arabanda bu sene 40 bin dönüm sarımsak ekildi. Yaklaşık 20 bin ton hasat bekliyoruz. Sarımsağının kilosu 4-5 TL arasında değişiyor. İşçi yevmiyeleri geçen yıl 26 TL iken bu yıl ziraat odası henüz bir fiyat belirlemedi. Ücretlerin bu sene 35 TL olmasını bekliyoruz. İşçiler günlük 8 saat çalışıyor. Sarımsak bu yörenin beyaz altınıdır. Sarımsak almaya gelenler arasında sarımsak yetişen Kastamonu'dan tutun da Mersin ve Rusya'dan gelenler bile var. Araban'da yetiştirdiğimiz sarımsağı Türkiye'nin her tarafına satıyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan, Cerablus ve El Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından 25 bin Suriyelinin ülkelerine geri dönmesiyle birlikte bölgede işçi sıkıntısı yaşanıyor.

(Lider Olgun - Orhan Erkılıç - Ayten Işık / İHA)