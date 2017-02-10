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35 DEAŞ şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet istemi
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35 DEAŞ şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstanbul'da DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Bir şüphelinin telefonundan çıkan, çocukların ellerinde kaleşnikofla çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti.

İstanbul'da DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Bir şüphelinin telefonundan çıkan, çocukların ellerinde kaleşnikofla çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 35 DEAŞ mensubu hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün "Sübyan okulu"diye adlandırılan yasadışı dernek çatısı altında küçük çocuklara eğitim verildiği anlatıldı. Şüphelilerden bir bölümünün ifadelerinde, laik eğitime karşı oldukları için çocuklarını devlet okullarına göndermedikleri, bazı şüphelilerin ise bu yasadışı kurumda eğitim verdikleri belirtildi.
İddianamede, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Ribat adlı yasadışı kurumun kurucularından olduğu iddia edilen tutuklu şüpheli O. K.'dan ele geçirilen hard disk ve hafıza kartlarındaki görüntü kayıtlarına yer verildi. Orhan K.'dan ele geçirilen bu kayıtlarda, DEAŞ terör örgütüne ait neşhitlerin listesi, fotoğraflar ve watsap görüşme kayıtları yer alıyor.
Kendisinden ele geçirilen veriler sorulan O. K., watsap üzerinden ulaştırıldığı tespit edilen fotoğraflardaki,ellerinde kalaşnikof bulunan çocuklar ve yanlarındaki çarşaflı kadını tanımadığını,bunları kimin gönderdiğini bilmediğini söyledi.
Karı kocanın Ağırlaştırılmış müebbeti isteniyor
İddianamede tutuklu şüpheli O. K. ve firari şüpheli eşi F.K. İle birlikte 6 kişinin "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer 29 şüphelinin ise" silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.
(Başak Akbulut/İHA)
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