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35 bin TL'lik piyango bileti ile 8 bin TL'lik gaspa tutuklama
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35 bin TL'lik piyango bileti ile 8 bin TL'lik gaspa tutuklama

Tekirdağ'da iki ayrı iş yerinden 35 bin TL'lik piyango bileti ile 8 bin TL'yi silahla gasp eden 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da iki ayrı iş yerinden 35 bin TL'lik piyango bileti ile 8 bin TL'yi silahla gasp eden 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk silahlı soygun gece Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Rahmi Özcan Bulvarı üzerindeki bir şans oyunları bayisinde meydana gelmişti. Silahlı ve kar maskeli 2 kişi, şans oyunları bayiine gelerek bayi sahibi Nuri Petek'den paraları vermesini istedi. Kendilerine direnen Nuri Petek'i tabancanın kabzası ile vurarak etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan 5 bin TL ile 35 bin TL tutarındaki Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine ait bileti gasp etmişlerdi. Silahlı gaspçılar, daha sonra Cedit Ali Paşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir marketten de 3 bin TL gasp edip ortadan kaybolmuşlardı. İş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların izine İstanbul'da rastladı. Zanlıları yakalamak için yılbaşı gecesi harekete geçen polis, her iki zanlıyı yeni yıla girilmesine dakikalar kala kıskıvrak yakaladı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine getirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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