35 bin dolarlık takı çaldılar

İzmir'in Selçuk ilçesinde gümüşçüden 35 bin dolar değerinde takı çalan hırsızlar kıskıvrak yakalanırken, olay anı görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde gümüşçüden 35 bin dolar değerinde takı çalan hırsızlar kıskıvrak yakalanırken, olay anı görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi'nde gümüşçüden 400 adet, 4 kilogram gümüş takı çalındı. İş yeri ve çevre kameralarından şüphelinin görüntüsünü tespit edilmesinin ardından Kuşadası Söke İlce Emniyet ve Jandarma Komutanlıklarıyla yapılan görüşmelerde şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi.

MOBESE kameralarından aracın plakasının tespit edilmesiyle aracın kiralandığını öğrenen ekipler, sinyal takibine alarak şüphelileri yakaladı. Aracın içinde bekleyip içeri girmeyen iki şahsı daha tespit eden ekipler, şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada çalınan malzemeleri ele geçirdi. Şüpheli 2'si erkek 2'si bayan 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler ise mağdura teslim edildi.

