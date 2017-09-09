09.09.2017 09:21 34 yıl boyunca biriktirdi

Kahramanmaraş'ta yaşayan koleksiyoner, 34 yılda 3 bin 400 pul topladı. Kahramanmaraş'ta yaşayan koleksiyoner, 34 yılda 3 bin 400 pul topladı.

Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'nde ikamet eden Muhammet Kılıçsallayan, 34 yıl önce bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edilen pul ile başladığı koleksiyon tutkusunu sürdürüyor. Günümüze kadar toplam 3 bin 400 adet pul biriktiren Muhammet Kılıçsallayan'ın koleksiyonu içerisinde Osmanlı dönemine ait pullar da bulunuyor.

Uzun uğraşlar ve emek sonrası pul koleksiyonunu oluşturduğunu kaydeden Muhammet Kılıçsallayan, bu merakı sayesinde gelecek nesillere iletişim alanında önemli bir miras bırakacağını söyledi.

Pul koleksiyonuna her gün bir yenisini ekleyen Kılıçsallayan, "Bu bir tutku, 34 yıldır yaklaşık pul biriktiriyorum. Başlangıç noktası aslında şu elimdeki tabloda burada bir pulumuz var Kırkpınar Güreşleri'ni simgeleyen. 1983 yılında ilkokuldaki bir kız arkadaşım bunu bana hediye etmişti. Bunu defterimin arasında sakladım, o şekilde başladı. Bir tane daha, bir tane daha derken devamı geldi. Şu anda yaklaşık 34 yılda 3 bin 400 tane pulum var. Osmanlı Devletinden bu güne kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin pullarının yanı ısıra farklı ülkelerin devletlerin pulları da elimde mevcut. Bu pul albümümü her gün açıp seviyoruz. Şu anda bir kısmı burada sergiledik, ama albümün devamı var. Tabi ki gelecek için de planlarım var, birincisi bu elimdeki tablo. İkincisi de farklı tasarımlarla bunları sergilemek istiyorum. Biz faniyiz, bu dünyadan göçtükten sonra da çocuklarıma kızlarıma vasiyet ettim. Bu pullar sizde kalacak, baba yadigarıdır siz devam ettirin ettirebildiğiniz kadar diye vasiyet ettim" dedi.

(Halil Koyun/İHA)

