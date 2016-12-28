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34 ülkeyi 34 fotoğrafla anlattı
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34 ülkeyi 34 fotoğrafla anlattı

Gittiği 34 ülkenin renklerini yansıtan fotoğraflar çeken Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan '34 Ülke 34 Fotoğraf' adlı fotoğraf sergisini açtı.

Gittiği 34 ülkenin renklerini yansıtan fotoğraflar çeken Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olan "34 Ülke 34 Fotoğraf" adlı fotoğraf sergisini açtı.

2002 yılından bu yana fotoğraf çekimleri yapmak için gittiği 34 ülkenin renklerini yansıtan fotoğraflar çeken Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir tarafından, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nde (İFOD) sanatseverlerin izlenimine açılan sergi, doğudan batıya farklı kültür ve coğrafyalarda yaşayan insanların günlük yaşamından kesitler sunuyor. Yaklaşık 15 yıldır fotoğraf çekmek için yurt dışına çıktığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özdemir, "Yolculuklarımın bir kısmı Doğuya, bir kısmı Batıya, ama özellikle seçtiğim iki bölge var. Birisi Balkanlar bölgesi, bizden bir parça. Orada Balkanların hüzünlü insan yapısını, tarihsel süreçte onların yaşadıkları sıkıntılarını ve günümüze kadar uzanan insan profilini ve insan ilişkilerini ortaya koymak üzere takip ettiğim bir fotoğraf çalışması. İkinci bölge de Uzakdoğu. Uzakdoğuda çok farklı inanç ve kültürlere ait ritüellerin, insan ilişkilerinin ve farklı coğrafyadaki kültürlerin bize ilginç gelen yönlerinin fotoğraflanması için yapılmış seyahatlerden oluşan bir çalışma. Toplamda 34 ülke var. Bunu içinde Kanada'dan Çin'e, Polonya'dan Filipin'lere kadar uzanan geniş bir coğrafya var. Avrupa ve Asya kıtası arasında gidip gelmeler var. Ama bütün bunların içerisinde tek odaklandığım nokta; İnsan öğesi. Oradaki insanların oradaki renkli dünyalarını, kültürlerini ortaya koymak adına yapılmış bir fotoğraf sergisi. Duygu yoğunluğu fazla bir fotoğraf sergisi bu. Her fotoğraf, farklı insanların yaşadıkları toplum içerisindeki görüntülerinden oluşuyor" dedi.

"Beni etkileyen 2 fotoğraf var"

Merkezi Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ile Medya ve İletişim programlarından mezun, Kültürel Miras ve Turizm programında aktif öğrencisi olan Yrd. Doç. Dr. Özdemir, çektiği 34 fotoğraf arasında kendisini etkileyen iki karenin olduğunu ifade ederek, "Duygusal yönden çok büyük bir bağ kurduğum fotoğraflardan birisi, bu sergide fotoğraflar renkli normalde ama bir fotoğrafım siyah beyaz. O fotoğraf bize içinde yaşadıkları acıyı hissettirmek adına her yıl 11 Temmuz'da yapılan Srebrenica katliamının anma törenini gösteren Bosna Hersek'te çektiğim bir fotoğraf. İkinci fotoğrafta, Hindistan'da çektiğim Tac Mahal'in bildiğimiz karelerinin dışında, Tac Mahal'i başka bir açıdan çektiğim fotoğraf. Tabii ki de diğer fotoğraflar da kendi içerisinde bir hikayesi olan fotoğraflar ama bu belirttiğim iki fotoğraf benim için özellikle duygusal anlamda bağ kurduğum fotoğraflar" diyerek bundan sonra da sergi açmaya devam edeceğinin altını çizdi.
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