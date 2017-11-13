13.11.2017 14:15 335 ölü, 4 bin 500 yaralı

Irak'ın Halepçe kentinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 335 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 500 insan da yaralandı. Irak'ın Halepçe kentinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 335 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 500 insan da yaralandı.

Ülkenin İran sınırındaki depremde Irak tarafında 7, İran'da ise 328 kişi öldü. Irak'ta yaklaşık 500 kişi, İran'da ise 4 bin kadar kişi de yaralandı. Sarsıntı Türkiye'de de hissedilirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Türkiye bölgeye hemen arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi. Bölgeye ilk varan ekip olan Türk ekibi, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına başladı.



