33 kadın öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen 33 kadın öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.
Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen 33 kadın öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor. FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen 33 kadın öğretmen hakkında örgütün haberleşme programı olan Bylock programı kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının alınmasının ardından Kayseri polisi 33 öğretmeni gözaltına almak için çalışma başlattı.
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