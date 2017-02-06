Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
321 hedef vuruldu: 13 terörist öldürüldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

321 hedef vuruldu: 13 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci gününde, karadan ve havadan 321 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik atış yapıldığını, operasyonlar sonucu 13 DEAŞ'lı teröristin öldüğünü, 8 teröristin ise yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci gününde, karadan ve havadan 321 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik atış yapıldığını, operasyonlar sonucu 13 DEAŞ'lı teröristin öldüğünü, 8 teröristin ise yaralandığını açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "FIRAT Kalkanı Harekâtı" ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.
Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrasına devam edildiği vurgulanarak, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 256 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındığı kaydedildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargâh binası ve 2 kontrol noktasının imha edildiği bildirildi.
İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği, 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun ise yaralandığı ifade edildi.
DEAŞ TÖ'nden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 24 EYP'nin imha edildiği, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 704 EYP ve 57 mayının kontrollü olarak etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yurtta hava durumu
Deprem büyük hasara yol açtı
İstanbul'da terör operasyonu
9 yıllık hasreti jandarma bitirdi
Kerimcan Durmaz yerinde duramadı
İstanbul trafiğinde 'okul servisi' yoğunluğu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
MHP olağanüstü toplanıyor
MHP olağanüstü toplanıyor
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe çeyrek finalde
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
Terör örgütüne darbe! Çok önemli o isim öldürüldü
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
'Her türlü mağduriyeti çözeceğimize söz veriyorum'
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Deprem büyük hasara yol açtı
Deprem büyük hasara yol açtı
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
9 yıllık hasreti jandarma bitirdi
9 yıllık hasreti jandarma bitirdi
Kerimcan Durmaz yerinde duramadı
Kerimcan Durmaz yerinde duramadı
İstanbul trafiğinde 'okul servisi' yoğunluğu
İstanbul trafiğinde 'okul servisi' yoğunluğu
321 hedef vuruldu: 13 terörist öldürüldü
321 hedef vuruldu: 13 terörist öldürüldü
Ege'de korkutan deprem
Ege'de korkutan deprem
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
'Erdoğan'ın makam derdi yok, hizmet derdi var'
'Erdoğan'ın makam derdi yok, hizmet derdi var'
Fikret Orman: Süt kupası sonuçta
Fikret Orman: Süt kupası sonuçta
Tosic'i zor tuttular
Tosic'i zor tuttular

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English