11.11.2017 17:44 '320 adet orta ölçekli eseri restore ettik'

Fatih'te camiler ve çeşmelerden oluşan 320 adet, orta ölçekli eseri restore ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Hedefimiz; insanların kimliğine ve kişiliğine, kültür ve medeniyetine katkı sağlayacak, şehirler oluşturabilmektir' dedi. Fatih'te camiler ve çeşmelerden oluşan 320 adet, orta ölçekli eseri restore ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hedefimiz; insanların kimliğine ve kişiliğine, kültür ve medeniyetine katkı sağlayacak, şehirler oluşturabilmektir" dedi.

Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, törende yaptığı konuşmada, tarih yarımada yapılan restorasyon çalışmalarını anlattı.

Başkan Demir, "8 bin 500 yıllık tarihi boyunca, 3 kadim medeniyete ve imparatorluğa ev sahipliği yapan Fatih; binlerce yıldır medeniyetlerin, birbirleriyle yarışına sahne olmuş; ve bu yarışta ecdadımız,medeniyet tasavvurunu mimariye yansıtarak, abidevi eserler vücuda getirmiş, şehre, adeta; mührünü vurmuştur. Medeniyetlerin başkenti Fatih,Doğunun en batısı, batının en doğusu Fatih; Irkların, dillerin, dinlerin, buluşup harmanlandığı şehirdir. Camileri ile, bir mabetler şehridir. Doğal ve tarihi güzellikleriyle,edebiyatın, sanatın, tarihin ve kültürün şehridir. Padişahların, alimlerin, mutasavvıfların ve sanatkarların şehridir. Şehirlerin sultanı, sultanların şehridir" dedi.

Tarihi yarımadada birçok eserin restore edildiğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Varlıklarından gurur duyduğumuz yüzlerce yapı, yok olup gitmekten kurtarılmış; kimliğimizi şekillendiren yapı taşlarımız; yani; şehrin genetik kodları, bu sayede yerlerine, bir bir perçinlenmiştir. Düşünün ki bu kanuni düzenlemeden önce; tevhid inancımızın, mimari eserlere dönüşmüş halleri olan, padişahlar adına yapılan Selatin Camilerimizin bile, Rölöveleri, yani kayıtları yoktu. Geldiğimiz noktada ise; Üstad Mehmet Akif'in,"Fatih Camii bir mabed değil, gökyüzüne yükselen ibadettir"sözündeki şuurla, İslam'ın mühürleri - selatin camilerimiz, sizin sayenizde, Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla, tek tek restore edilmektedir" dedi.



"320 ADET, ORTA ÖLÇEKLİ ESERİ RESTORE ETTİK"

"Camiler ve çeşmelerden oluşan 320 adet, orta ölçekli eseri restore ettik" diyen Başkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca; hali hazırda sayısı 480'i bulan ecdat yadigarı eserimizin bir kısmının projeleri tamamlandı, bir kısmının ise; proje süreci devam etmektedir. Bunlardan ayrı olarak;temeli Fatih Sultan Mehmet Han tarafından atılan, 2.776 parsel ve 3 bin 125 dükkandan oluşan, şehrimizin simge eserlerinden Kapalıçarşı'yı da,zamanın acımasız ellerine bırakmadık ve restorasyon sürecini başlattık. Ve her şeyden önemlisi;restorasyonunu tamamladığımız somut kültürel eserlerimizi, kuruluş amaçlarına uygun şekilde yeniden fonksiyonlandırarak, milletimizin hizmetine sunduk. Çünkü bizim hedefimiz; İnsanların; kimliğine ve kişiliğine; kültür ve medeniyetine katkı sağlayacak, şehirler oluşturabilmektir."

(Doğan Can Cesur - Murat Ergin/İHA)

