06.01.2017 09:03 32 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 136'ncı gününde, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 119 DEAŞ hedefinin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığını, yapılan atımlar ve çatışmalarda da 32 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 136'ncı gününde, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 119 DEAŞ hedefinin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığını, yapılan atımlar ve çatışmalarda da 32 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Fırat Kalkanı Harekâtı" ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği vurgulanarak, "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 119 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

Türk Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah'ta bulunan 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda barınma yerleri, karargâh binaları, kontrol noktası, silah ve araçlarının imha edildiği bildirildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda toplam 32 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 16 EYP'nin imha edildiği belirtilerek harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 757 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerek icra edilen hava harekâtları, gerek ateş destek vasıtaları ile açılan ateşlerde ve gerekse DEAŞ teröristleriyle girilen çatışmalar esnasında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.



