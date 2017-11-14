14.11.2017 13:54 31 terörist etkisiz hale getirildi: Biri kırmızı listeden

İçisleri Bakanlığı, Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonunda 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçisleri Bakanlığı, Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonunda 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçisleri Bakanlığı, 2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu açıklandı.



