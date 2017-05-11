31 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Konya merkezli 2 FETÖ operasyonunda 31 ilde 6'sı kadın 36 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 2 FETÖ operasyonunda 31 ilde 6'sı kadın 36 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüt hiyerarşisinde "abla" diye tabir edilen yapılanmada bulundukları öne sürülen 6 kadın yakalandı.

Öte yandan, yine Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 83 kişiden 30'u gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgütün yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler belirlendi. Ardından Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan çalışmalara devam ediyor. Soruşturma kapsamında, "örgütte yöneticilik yapma", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütüne finans sağlama", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İbrahim Yetkin/İHA)