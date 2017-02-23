31 ilde FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı

Konya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün yapılanmasında yöneticilik yaptığı, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlara karıştıkları değerlendirilen şahıslar tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 100 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda gözaltına alınanlar, sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

