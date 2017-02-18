300 ton fıstık çaldılar

Gaziantep'te 300 ton fıstık çaldığı öne sürülen ikinci şüpheli teslim oldu.
Gaziantep'te 300 ton fıstık çaldığı öne sürülen ikinci şüpheli teslim oldu. Gaziantep'te fıstık üreticilerinin her sene ürünlerini satması için bıraktığı Beşir K. ve oğlu Yusuf K. bu yıl kendisine emanet bırakılan 300 ton fıstıkla ortadan kaybolmuş, fıstık üreticileri Yusuf K.'nın deposu önünde toplanarak şikayetçi olmuştu. Hırsızlık iddiasıyla yakalanan Yusuf K. tutuklandıktan sonra, baba Beşir K. da Antalya'dan gelip Gaziantep emniyetine teslim oldu. 12 ton fıstığı geri verdiği öğrenilen Beşir K. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (Lider Olgun / İHA)
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