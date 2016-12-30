30.12.2016 23:07 300 polisle huzur operasyonu

Tokat'ta 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Tokat'ta 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 polisin katılımıyla 'Huzur 60' adı verilen operasyon yapıldı. Kafe ve kıraathaneler başta olmak üzere oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar arandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu çalışmaları yakından takip etti. Vatandaşlarla sohbet ederek uygulama ile ilgili düşüncelerini alan Müdür Topaloğlu, kasksız ve elinde sigara ile motosiklet kullanırken uygulama noktasında durdurulan şahsı uyardı.

Yaklaşık 120 iş yerinde yapılan uygulamada 3 bin 453 şahıs kontrol edildi. Sabit uygulamada ise trafik yönünden 665 araç kontrol edilirken 9 araca 2 bin 215 lira para cezası uygulandı. Bir araçta uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen plaka halinde toz madde ele geçirildi. Bir ruhsatsız tüfeğe el konulurken, 4 iş yeri hakkında ruhsatsız iş yeri çalıştırmaktan tutanak tutuldu.

(Nurhan İçmez /İHA)

