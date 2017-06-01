300 derecelik fırının başında çalışarak oruç tutuyorlar
Adıyaman'da tatlı ustaları, sıcaklığı 250-300 dereceyi bulan fırının karşısında çalışarak oruç tutuyor.
Adıyaman'da tatlı ustaları, sıcaklığı 250-300 dereceyi bulan fırının karşısında çalışarak oruç tutuyor. Meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalan tatlı ustaları, 250-300 santigrat derecelik fırınların başında çalışarak zor koşullara rağmen oruçlarını tutuyor. Sahur saatinden sonra mesaiye başlayan fırın ustaları, 15.00'a kadar tatlı imalatı yaparak, sıcaklığı 250-300 dereceyi bulan fırınlarda tatlı pişiriyor. Ramazan ayının oldukça güzel geçtiğini ancak sıcaktan dolayı zorlandıklarını söyleyen tatlı ustası Yaşar Altun, "Yaptığımız tatlıları 250-300 derece sıcaklıkta pişiriyoruz. Baklavalarımızı odun ateşinde pişiriyoruz, illaki zor, her mesleğin kendisine göre zorluğu var bizimki biraz daha zor. Ama çok şükür Rabbim bize o sabrı veriyor, dayanma gücü veriyor. Hem orucumuzu tutuyoruz hem de baklavamızı yapıyoruz" dedi. Tatlı ustası Abdullah Beyaz ise "Şu anda gördüğünüz gibi fırınımız 250-300 derece arasında. Bizler de bu sıcaklıkta hem oruç tutuyoruz hem de işimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. (Cihan Kizir / İHA)
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