300 derecelik fırının başında çalışarak oruç tutuyorlar

Adıyaman'da tatlı ustaları, sıcaklığı 250-300 dereceyi bulan fırının karşısında çalışarak oruç tutuyor.

Adıyaman'da tatlı ustaları, sıcaklığı 250-300 dereceyi bulan fırının karşısında çalışarak oruç tutuyor.

Meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalan tatlı ustaları, 250-300 santigrat derecelik fırınların başında çalışarak zor koşullara rağmen oruçlarını tutuyor. Sahur saatinden sonra mesaiye başlayan fırın ustaları, 15.00'a kadar tatlı imalatı yaparak, sıcaklığı 250-300 dereceyi bulan fırınlarda tatlı pişiriyor.

Ramazan ayının oldukça güzel geçtiğini ancak sıcaktan dolayı zorlandıklarını söyleyen tatlı ustası Yaşar Altun, "Yaptığımız tatlıları 250-300 derece sıcaklıkta pişiriyoruz. Baklavalarımızı odun ateşinde pişiriyoruz, illaki zor, her mesleğin kendisine göre zorluğu var bizimki biraz daha zor. Ama çok şükür Rabbim bize o sabrı veriyor, dayanma gücü veriyor. Hem orucumuzu tutuyoruz hem de baklavamızı yapıyoruz" dedi.

Tatlı ustası Abdullah Beyaz ise "Şu anda gördüğünüz gibi fırınımız 250-300 derece arasında. Bizler de bu sıcaklıkta hem oruç tutuyoruz hem de işimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Cihan Kizir / İHA)