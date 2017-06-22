300 bin Filistinli Mescid-i Aksa'daydı

300 bin Filistinli, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti.

300 bin Filistinli, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini ihya etti.

İşgal güçlerinin baskısı altında bulunan Kudüs'te yüz binlerce Filistinli, Kadir Gecesi'ni ihya etmek üzere Mescid-i Aksa'ya geldi. Filistinli yüz binlerce vatandaş, Kudüs'te askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'ya ulaştı. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Kudüs şehrinde bulunan Sultan Süleyman Caddesi, Salahaddin Caddesi, Nablus Caddesi ve Ceviz Vadisi'nde İsrail işgal güçleri, 40 yaş altındaki binlerce Filistinli'nin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

(Muhammed Rabah / İHA)