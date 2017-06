30 yıllık ezgiler Yenikapı'da yankılandı

Yenikapı sahilindeki Ramazan Etkinlik Alanında düzenlenen 'Ezgi Gecesinde' Türk Sanat ve Tasavvuf Müziğinin önde gelen 8 ustası aynı sahneyi paylaştı.

1990'lı yıllarda seslendirdikleri ezgilerle sürekli adından söz ettiren Türk Sanat ve Tasavvuf Müziğinin önde gelen 8 usta ismi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı Ramazan Etkinlik Alanında organize ettiği 'Ezgi Gecesinde' aynı sahneyi paylaştı. Gecede ilk olarak sahne alan ünlü şair İbrahim Sadri, 'Ben Seni Hiç Sevmedim ki' ve 'Annem' şiirlerini seslendirdi. Daha sonra ise ünlü sanatçı Hakan Aykut orkestrası eşliğinde sevilen eserlerini söyleyen Eşref Ziya Terzi, Mustafa Demirci, Aykut Kuşkaya, Abdulbaki Kömür, Ömre Karaoğlu ve Taner Yüncüoğlu vatandaşları mest etti. Ramazan ayının manevi iklimine uygun eserlerin seslendirildiği gecede vatandaşlar sahura kadar dolu dolu bir akşam geçirerek unutulmaz bir gece yaşadı.



EZGİ GECESİNDE USTALAR ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Yenikapı'daki Ezgi Gecesinde sırayla sahneye çıkan ünlü isimler, konserde şehitleri de unutmadı. Usta Abdulbaki Kömür, şehitler için dua edilmesini isteyerek 'Şehit Ağıdı' ezgisini söyledi. Daha sonra sahne alan Ömer Karaoğlu ise 'Şehit Tahtında Rabbe Gülümser' müziğini seslendirdi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede Aykut Kuşkaya ise darbe girişimi sonrasında bestelediği '15 Temmuz Marşını' vatandaşlarla birlikte söyledi.



EFSANE İSİMLERDEN DEV KORO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Etkinlik Alanlarında belirli aralıklarla sahne alan tasavvuf dünyasının ünlü isimleri, Ezgi Gecesinin sonunda birlikte sahneye çıkarak dev bir koro oluşturdu. Ünlü isimlerin oluşturduğu dev koro vatandaşlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Eserin ardından ustalar vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.



RAMAZAN ETKİNLİK ALANI VE EZGİ GECESİ VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Yenikapı'ya kurulan Ramazan Etkinlik Alanı ve her gece farklı bir ünlünün sahne aldığı etkinlikler vatandaşlardan tam not aldı. Ezgi Gecesinde efsane isimleri dinlemek için alana gelen vatandaşlar müzik ziyafeti çekmenin mutluluğunu yaşadı. Muhammed Yeşiltaş, "Etkinlikler çok faydalı, özellikle çocuklar için unutulmaya yüz tutmuş etkinlikleri içinde barındırıyor. Hacivat-Karagöz gösterileriyle, yazlık sinema alanlarıyla, buradaki konserleriyle faydalı oluyor. Önceden sürekli olarak eski Ramazanları yad ediyorduk. Sonradan İBB tarafından bu alanlar hizmete sunuldu" dedi.

Etkinliklerin çok güzel geçtiğini söyleyen Hatice Erol ise "Konser çok güzel geçiyor, duygu dolu, atmosferi çok güzel. Bu etkinliği düzenlediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Mehmet Başa / İHA)