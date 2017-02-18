30 saniyede silahlı gasp

Adana'da girdikleri bir markette çalışanları silahla etkisiz hale getirerek 30 saniye içinde kasayı gasp edip kaçan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da girdikleri bir markette çalışanları silahla etkisiz hale getirerek 30 saniye içinde kasayı gasp edip kaçan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 21.00 sıralarında yüzünü maske ile kapatan 1'i pompalı tüfekli, 1'i tabancalı 4 kişi, bir markete girip çalışanlar Oğuzhan Arıkan ile Tuğba Ceyhan'ı etkisiz hale getirdi. Kasadaki paraları almak isteyen şahıslar kasayı açamayınca içinde 325 lira olan kasayı alıp kaçtı.

Gaspçılar yolda kendilerini bekleyen otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. 30 saniye süren gasp sırasında korkan market çalışanı Tuğba Ceyhan gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Market çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını inceleyerek şahıslardan ikisinin Hüseyin Ö. ile Umut Ege T. olduğunu belirledi. Evlerinde gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken diğer şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)