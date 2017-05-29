30 milyon dolarlık filmin wep sitesi Balıkesir'den

Dünyanın en güçlü yapım şirketlerinden Barajoun'un 30 milyon dolar bütçe ile yaptırdığı filmin web sitesini Balıkesir'den genç girişimci Tayfun İkiz yaptı.

Dünyanın en güçlü yapım şirketlerinden Barajoun'un 30 milyon dolar bütçe ile yaptırdığı filmin web sitesini Balıkesir'den genç girişimci Tayfun İkiz yaptı.

Barajoun firmasının 30 milyon dolar bütçeyle, Walt Disney ve Pixar'dan toparlayarak oluşturduğu 250 kişilik Hollywood'un dev animasyon ekibi ile birlikte 3 yıllık sürede tamamladığı "Özgürlüğün Sesi Bilal" filminin web sitesini Balıkesir'den Tayfun İkiz adında bir genç yaptı. Balıkesir'deki web site yazılımcısı Tayfun İkiz, filmin Türkiye'deki yetkilisini Balıkesir'de ağırlayarak, web sitesi için verdiği teklifin kabul edildiğini söyledi.Filmin web sitesini yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen İkiz, "Filmin konusu zaten çok güzel. İslam aleminde ezanı ilk okuyan Müslüman olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin çocukluğu ile başlayan ve ömür boyu sürecek olan özgürlük ve inanç mücadelesinin muhteşem bir hikayesi anlatılıyor. Filmde, 'Bilal' karakterini Engin Altan Düzyatan seslendiriyor. Ve böyle bir filmin web sitesini yapmam da benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı oldu. Filmi izleyecek vatandaşlar ayrıntılı bilgiyi www.khanmedya.com adresinde bulabilir" dedi.

(Taşkın Sarıca /İHA)