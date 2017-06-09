30 derece sıcaklık asfaltı eritti

Hava sıcaklığının 30 derece dolaylarında seyrettiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde asfalt eridi. Caddeleri zift kaplarken, söz konusu durum hem yayaları hem de araç sürücülerini etkiledi.

Hava sıcaklığının 30 derece dolaylarında seyrettiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde asfalt eridi. Caddeleri zift kaplarken, söz konusu durum hem yayaları hem de araç sürücülerini etkiledi.

Termometrelerin 29-30 dereceyi gösterdiği Beytüşşebap'ta, bu sıcaklık bile asfaltı eritmeye yetti. İlçede, Şırnak ile köy yollarında asfalt erirken, caddeleri zift kapladı. Bu durum hem yayaları hem de araç sürücülerini etkilerken, özellikle terlikleri zifte yapışan çocuklar büyük güçlük yaşadı. Çocuklardan Fırat Gökçe, ziftten dolayı yürüyemediklerini belirterek, "Akrabamızın evine gidecektim ancak gidemiyorum. Nedeni de yollardaki ziftlerin ayaklarıma yapışması. Elbiselerim de kötü oldu. Her yıl bu çileyi çekiyoruz" dedi.

