3 yıldızlı takım otobüsü maç sonunu bekliyor

Gaziantep'i mağlup ettiği takdirde şampiyonluğu garantileyecek Beşiktaş'ın 3'üncü yıldızlı takım otobüsü futbolcuları bekliyor.
Gaziantep'i mağlup ettiği takdirde şampiyonluğu garantileyecek Beşiktaş'ın 3'üncü yıldızlı takım otobüsü futbolcuları bekliyor. Gaziantepspor'u mağlup ettiği takdirde şampiyonluğu garantileyecek olan Beşiktaş'ın 3 yıldızlı takım otobüsü maç sonunda futbolcuları havalimanına götürecek. 3 yıldızlı otobüsle Gaziantep maçı için Kalyoncu Stadyumu'na gelen futbolcular, maç sonunda yine 3 yıldızlı takım otobüsüyle havalimanına gidecek.
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