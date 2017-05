3 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Demirkaynak köyünde altın üretimi yaparken FETÖ/PDY terör örgütüne yakınlığı nedeniyle önce Kayyum'a ardından da TMSF'ye devredilen Koza Altın İşletmeleri Mastra Altın Madeni'nde üretim yeniden başladı.

2014 yılı Nisan ayına kadar üretim yapan fakat o tarihten sonra üretimi durdurulan tesisin TMSF bünyesinde oluşturulan yeni yönetim kuruluyla birlikte tekrar faaliyete geçmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Maden tesislerinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, "Bu işletme kayyum tarafından işletiliyordu. Daha sonra TMSF'ye geçti. Bu sefer de tüm müracaatlar yeniden başladı. Ülkemizde ve Gümüşhanemizde istihdama çok büyük katkısı olacak bir tesistir" dedi.



"BİZ ÇEVRECİ MADENCİLİĞİN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ VE HER ZAMAN DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kendisinin aynı zamanda Çevre Komisyonu Başkanı olduğunu ve bundan dolayı da zaman zaman eleştiriler aldıklarını kaydeden Pektaş, "Bazen diyorlar ki çevre komisyonu başkanı maden sahalarının açılması için maden firmalarına destek veriyor. Devletimizin her türlü denetim mekanizması var. Teknik ve idari düzeyde. Biz çevreci madenciliğin her zaman arkasındayız ve her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Gümüşhanemiz Osmanlı döneminin en önemli maden işletmelerinden birisiydi. Ama maalesef uzun yıllar biz bunlardan mahrum kaldık. Burada işletmecilik yapan firmalar Türkiye çapında uzman firmalar. Biz çevreci madencilik yapıldığı sürece bu firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz, istihdamı artırmak için gayretlerine her zaman destek vereceğiz" dedi.

Madencilik ve turizmin bir arada yürüyeceğiyle ilgili endişeler olduğunu ifade eden Pektaş, "Yürür mü? Yürür. Her biri ayrı sektörler. Hem madencilik hem de turizm tesisleri açılabilir burada. Bundan dolayı kimsenin bir endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.



"ÇOK ÇALIŞMALI, ÜRETMELİ VE BUNUN İÇİN DE ÇOK FABRİKALAR KURMALIYIZ"

Vali Vekili Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz ise Türkiye'nin günden güne gelişim gösterdiğini belirterek, "Hedefler doğrultusunda 2023 yılında dünyadaki ülkeler arasında ilk 10 sıraya girebilmek için çok çalışmalı, üretmeli ve bunun için de çok fabrikalar kurmalıyız. Mastra Altın Madenin ülkemize, milletimize, Gümüşhanemize ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Koza Altın'ın 17-25 Aralık sürecine FETÖ'nün finans kaynaklarından birisi olduğuna değinerek, "Ama bu devlet büyüklerimizin sayesinde aslını buldu. İnşallah bu süreçten sonra Koza Altın İşletmeleri taşımızı, toprağımızı altın yapıp hem ilimizin hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Koza Altın İşletmeleri Mastra Altın Madeni Genel Müdürü Salih Güzel ise konuşmasında adını gümüş madenlerinden alan ve Osmanlı darphanesine ev sahipliği yapan Gümüşhane'nin bu açılışla ülke ekonomisine yeniden katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.



"TAŞLARI ALTINA ÇEVİRMEYE, GÜMÜŞHANE'YE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Koza Altın İşletmelerinin Gümüşhane'de olduğu gibi ülkenin dört bir yanında arama ve üretim faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Güzel, "Mastra Altın Madeninde 2014 yılında 283 çalışanla üretim yapılırken, faaliyetimiz durduğu için bu sayı düşmüştü. Bugün madenimizi yeniden açıyoruz. Ocak ayından beri yaptığımız alımlarla Gümüşhane'ye tekrar arzu ettiğimiz desteği vermeye başladık. Bugün madenimizde 142 Koza Altın çalışanı, 65 müteahhit firma çalışanı istihdam edilmektedir. Önümüzdeki aylarda yeni işe alımlarla Gümüşhane'ye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Taşları altına çevirmeye devam edeceğiz" dedi.

(Recep Ergin / İHA)