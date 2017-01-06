3 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. 679.680 ve 681 no'lu kararnameler yayınlandı. Yayınlanan yeni KHK ile Danıştay'dan 8 kişinin atıldı.

Öte yandan 679 sayılı KHK nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 149 askerin görevden alındığı ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 164 askerin görevden alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nda görevli 838 kişinin görevle ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Ayrıca 649 akademisyenin görevine son verildi.

Emniyet'ten 2687 personel görevden alındı.

Yeni KHK'ya göre 20 ilde derneklerin kapatılması ile ilgili karar verildi. 83 dernek ve vakıfın kapatılığı belirtildi.

Özel güvenliğe silah yetkisi düzenleniyor.

Kamudan 2853 kişinin görevine son verildi.

Ayrıca polise internet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşma yetkisi verildi. Öte yandan polise sanal ortamda araştırma yetkisi.

Diyanet İşleri'nden 135 personel ihraç edildi.

İlkokul mezunları uzman erbaş olabilecek.

679 nolu kararnameyle 11 gazete geri açıldı.