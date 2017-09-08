08.09.2017 10:34 3 yaşından beri düğünlerde davul çalıyor

Adana'da babası müzisyen olan bir çocuk, 3 yaşından bu yana babasıyla birlikte düğünlerde davul çalıyor. Adana'da babası müzisyen olan bir çocuk, 3 yaşından bu yana babasıyla birlikte düğünlerde davul çalıyor.

Çok sayıda müzik albümü olan Aziz Kaya'nın 9 yaşındaki oğlu Servet Kaya görenleri hayrete düşürüyor. Babası müzisyen olduğu için müzikle iç içe büyüyen Servet Kaya, okuluna devam ederken bir taraftan da müzik aletlerini çalmayı öğreniyor. 3 yaşından bu yana davul ve darbuka çalan Servet Kaya düğünlerde sahne alan babasıyla birlikte misafirleri eğlendiriyor. Halayların vazgeçilmez müzik aleti olan davulu büyüklerine taş çıkartırcasına çalan Servet Kaya, düğüne gelen misafirleri şaşkına çevirdi. Neredeyse boyu kadar olan davulu hiç yorulmadan çalarken onu gören çocukların da Servet Kaya'yı dikkatle izlediği görüldü.



"OTU ÇEK KÖKÜNE BAK"

Baba Aziz Kaya, müzisyen bir aileden geldiklerini belirterek, "Benim oğlum 3 yaşında bu yana darbuka ve davul çalıyor. Oğlumun sesi de güzeldir ben de sanatçıyım hani derler ya 'otu çek köküne bak' diye. Daha önceden albümüm var bu Cuma günü de müzik albümü çıkacak inşallah. Haliyle çocuğum her zaman benimle gerek evde olsun gerek böyle sahnelerde olduğu için sanatçı yetişiyor. Çekirdekten yetme derler ya hani yarın büyüdüğü zaman biz yaşlanınca artık o başlayacak bu işe. Bu iş artık bizde genlerden geliyor atamız da müzisyen biz de öyle yetiştik darısı da oğlumuza diyoruz" dedi.

Kaya, oğlunun okulundan da geri kalmadığını, derslerinde başarılı olduğunu söyledi.

(Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye /İHA)

