3 yaşındaki kayıp çocuktan iyi haber

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki Mert Efe Olmuş, evine uzak bir fındık bahçesinde bulundu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki Mert Efe Olmuş, evine uzak bir fındık bahçesinde bulundu.

Kedinin peşine takılarak evinin yanından uzaklaşan ve bir daha da evini bulamayan küçük Mert Efe'nin bulunması herkesi çok sevindirdi.

Evine 1 kilometre uzaklıkta Engiz mevkisinde fındık bahçesinde bulunan Mert Efe, hemen sağlık kontrolü için Fatsa Devlet Hastanesine getirildi. Küçük Mert Efe ilk olarak karnı acıktığı için yemek istedi. Hemen annesi Emine Olmuş oğlunu doyurdu.

Oğlunu sağ salim bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren anne Emine Olmuş, "Evinin yanında bulunan kedinin peşinden giderek evden uzaklaşmış. Allah'ım kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Dün akşamdan bu zamana kadar yaşayan bir ölü oldum. Hastaneye gelene kadar yemek ve çilek istedi. Bulunduğunda çok mutlu oldum. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"UZAKLARA GİTTİM VE ÇOK KORKTUM. KEDİNİN PEŞİNDEN GİTTİM"

Çok uzaklara gittiğini belirten küçük Mert Efe ise, "Çok korktum. Kedinin peşinden gittim" dedi.

"Çok şükür sağ salim bulduk" diyen Baba Zikrullah Olmuş ise yaptığı açıklamada, "Hiç gidilmeyen bir yere gittik. Ben de bilmiyordum bulunduğu yeri. Tesadüfen komşular hayvanlarını almaya gitmişler ve oğlumu bulmuşlar. Sağlık durumu iyi ve çok mutluyuz. Bilinci yerinde ve kedinin peşine gittiğini söyledi" şeklinde konuştu.



YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Çocuğun bulunduğunu öğrenen yakınları ise Fatsa Devlet Hastanesine akın ederek çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

(Ahmet Altay/İHA)