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3 yaşındaki Iraklı çocuk maganda kurbanı oldu
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3 yaşındaki Iraklı çocuk maganda kurbanı oldu

Samsun'da sokakta oyun oynarken bir kişiye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda kafasından vurularak ağır yaralanan 3 yaşındaki Iraklı çocuk, hastanedeki 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Samsun'da sokakta oyun oynarken bir kişiye düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda kafasından vurularak ağır yaralanan 3 yaşındaki Iraklı çocuk, hastanedeki 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.
17 Haziran'da Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ali K. (47) bacaklarından, sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından vurularak yaralanmıştı. Silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen bir kişi olaydan sonra yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 gündür tedavi altında bulunan Iraklı Abdurrahman Saleh Khalıd Al-Atallah dün akşam hayatını kaybetti. Iraklı çocuk bugün öğle namazından önce Kıranköy Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verildi. 3 kardeş olan Iraklı çocuğun bir yıl önce Irak Bağdat'tan savaştan kaçan babası Saleh Khalıd Saleh Al-Atallah (27) ve annesi Şhid Mohammed (21) ile birlikte Samsun'a geldiği öğrenildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Şhid Mohammed, uzun süre gözyaşı döktü. Kıran Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından cenaze namazına yetişemeyen Iraklı ailenin arkadaşları ve Türk komşuları için mezarlıkta ikinci bir cenaze namazı kılındı.
Öte yandan, silahlı saldırı olayıyla ilgili 2 kişinin firari olduğu öğrenildi.
(Muammer Ay /İHA)

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