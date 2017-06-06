3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen baba gözaltına alındı
Samsun'da 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen baba gözaltına alındı.
Samsun'da 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen baba gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki oğlu A.K.'yi darp ettiği iddia edilen baba S.K.(32), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Baba S.K. hakkındaki iddiaları kabul etmezken, kendisinin uyuduğu bir sırada çocuğunun kanepeden sobanın yanına düştüğünü iddia etti. Çocuklarına çok iyi baktığını ileri süren S.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemleri tamamlanan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (Muammer Ay /İHA)
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