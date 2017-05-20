3 yaşında çocuk evinde ölü bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesine kahvaltıya giden kadın, evine döndüğünde 3 yaşındaki oğlunu evde hareketsiz halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesine kahvaltıya giden kadın, evine döndüğünde 3 yaşındaki oğlunu evde hareketsiz halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesi 503 Nolu Sokakta 2 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Sabah kalktıktan sonra 3 yaşındaki oğlu Mehmet Arda Ş.'ye yoğurtlu bir çocuk yiyeceği yedirip, süt içirdikten sonra tekrar uyutan anne Hüsniye Ş. evlerinin hemen yanındaki annesi Ayşe D.'ye kahvaltıya gitti. Burada annesi ve hurdacılık yapan erkek kardeşiyle kahvaltı yapan Anne Hüsniye Ş. eve döndüğünde oğlunun yerde yüzükoyun hareketsiz yattığını gördü. Anne Hüsniye Ş. oğlunu hemen Manisa Devlet Hastanesine götürürken küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun kesin ölümünün belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenilirken, Anne Hüsniye Ş. (32) ve baba Halil İbrahim Ş.'nin (34) emniyette sorguya alındığı açıklandı.

Olayı öğrenen minik çocuğun amcası Hüseyin Ş. ise evlerinin önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

(Sadık Cangel - Adem Şahin / İHA)