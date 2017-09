11.09.2017 11:55 3'üncü Doğu Anadolu At Yarışları yapıldı

Ardahan'da Rahvan At Yarışları'nın 5'incisi ve 3'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası yapıldı. Ardahan'da Rahvan At Yarışları'nın 5'incisi ve 3'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası yapıldı.

Ardahan Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ardahan Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel Rahvan At Yarışları'nın 5'incisi ve 3'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası yapıldı. Sulakyurt Köyü Mevkisinde yapılan Rahvan At Yarışları büyük çekişmelere sahne oldu.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt Köyü mevkindeki yarışmayı, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti İl başkanı Yunus Baydar Geleneksel Spor Dalları Federasyon yetkilileri ile vatandaşlar izledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 'Rahvan at Ardahan geleneğinde yüzyıllardır devam eden bir spordur, gelenektir ve önemli bir potansiyel ve değerdir. Rahvan at ata sporumuzdur, aynı zamanda bu kadim coğrafyanın, Orta doğunun, Kafkasya'nın ve Anadolu'nun çok önemli bir spor dalıdır. Ardahan Belediyesi olarak Ardahan'da bu değerli sporumuzun yüzyıllardır. Belki bin yıllardır devam eden bu bozkırların, bu değerli coğrafyanın bu değerli toprakların önemli spor dallarından olan Rahvan at sporunu devam ettirmek için bu organizasyonu yapmayı kendimize görev bildik' dedi.

Yarışmaya 14 ilden toplam 103 atlı katılırken, çekişmeli geçen yarışlarda birinci olan Baş Dalı'nda 6 bin 500 , Başaltı Dalı'nda 5 bin, Büyük Orta'da 4 bin 500, Küçük Orta'da 4 bin, Dörtlü Tay'da 3 bin 250, Üçlü Tay'da 3 bin, İthal A'da 2 bin 250, İthal B'de bin 500 lira ödül verilecek.