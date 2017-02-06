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3'üncü çeyrekte 24 milyon kişi seyahat etti
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3'üncü çeyrekte 24 milyon kişi seyahat etti

2016 yılı 3'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 14 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 artarak 32 milyon 987 bin seyahat olarak gerçekleşti.

2016 yılı 3'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 14 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 artarak 32 milyon 987 bin seyahat olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Hanehalkı Yurtiçi Turizm verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 14 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 artarak 32 milyon 987 bin seyahat olarak gerçekleşti.

SEYAHAT BAŞINA ORTALAMA 466 TL HARCADI
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 349 milyon 223 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10,6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 466 TL oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 15 MİLYAR 360 MİLYON 556 BİN TL HARCADI
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2016 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,6 artarak 15 milyar 360 milyon 556 bin TL olarak gerçekleşti.
Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 88,4'ünü 13 milyar 580 milyon 618 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 11,6'sını ise 1 milyar 779 milyon 938 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.
Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 62,1 ile ilk sırada yer aldı
Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 31,3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile "sağlık" yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ, AKRABA EVİNDE KALDI
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 218 milyon 234 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 82 milyon 753 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 26 milyon 679 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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