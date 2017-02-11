11.02.2017 11:36 3 ülkeye resmi ziyarette bulunucak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-15 Şubat 2017 tarihlerinde Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-15 Şubat 2017 tarihlerinde Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 12-13 Şubat tarihlerinde Bahreyn'i ziyaret ederek, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife ile bir araya geleceği, ayrıca üst düzey Bahreynli yetkilileri kabul edecekleri kaydedildi. Ziyaret sırasında Türkiye ile Bahreyn arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının da öngörüldüğü ifade edildi.

Suudi Arabistan'a 13-14 Şubat tarihlerinde yapacakları ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşecekleri kaydedilerek ayrıca Suudi

Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Naif ve Veliaht Vekili Muhammed bin Selman'ı kabul etmesi öngörüldüğü bildirildi.

Katar'ı 14-15 Şubat tarihinde ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Tani ile bir görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi.

Ziyaretler sırasında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Söz konusu ziyaretlerin, gerek ikili, gerek Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı düzeyde, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'la işbirliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.



