3 ülkeden Kuzey Kore'ye 'maksimum baskı' kararı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri kıtalararası balistik füze denemesi başlatan Kuzey Kore'ye karşı 'maksimum baskı' uygulama kararı aldı.

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri kıtalararası balistik füze denemesi başlatan Kuzey Kore'ye karşı "maksimum baskı" uygulama kararı aldı.

ABD, Japonya ve Güney Kore, kıtalar arası balistik füze denemesinin (ICBM) başlatan Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmak için hızlı bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasına karar verdi. Hamburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı "maksimum baskı" uygulamaya karar verdi.

