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3'ü sözde emir 37 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi
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3'ü sözde emir 37 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 137'nci gününde devam eden operasyonlar kapsamında, 18 silah mevzii haline getirilmiş bina, 5 kontrol noktası, 3 silahlı araç, 2 karargah binası ve 7 barınma amaçlı kullanılan bina imha edildi. İçlerinde üst düzey 3 sözde emirin de bulunduğu 37 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 137'nci gününde devam eden operasyonlar kapsamında, 18 silah mevzii haline getirilmiş bina, 5 kontrol noktası, 3 silahlı araç, 2 karargah binası ve 7 barınma amaçlı kullanılan bina imha edildi. İçlerinde üst düzey 3 sözde emirin de bulunduğu 37 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvveleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ hedeflerine atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirildi.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 35 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlendi, harekat sonucunda 18 silah mevzii haline getirilmiş bina, 5 kontrol noktası, 3 silahlı araç, 2 karargah binası ve 7 barınma amaçlı kullanılan bina imha edildi. İçlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu 37 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamada, "DEAŞ ile yapılan çatışmalar esnasında kahraman bir silah arkadaşımız (1 Asb.) şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve metanet, TSK mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet olsun. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.
(Caner Ünver/İHA
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