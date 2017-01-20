Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uygulama noktasında şüpheli görülen araçta yapılan kontrolde 3 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uygulama noktasında şüpheli görülen araçta yapılan kontrolde 3 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis uygulama noktasında yapılan kontrollerde şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada tabanca ve el bombaları ele geçirilirken, araçtaki 3 terörist gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (Emrah Kızıl /İHA)
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