3 terörist öldürüldü, 2'si yakalandı, 5'i teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl Kiğı'da 3 teröristin ölü ele geçirildiğini, Tunceli Nazımiye'de 2 teröristin yakalandığını, Şırnak Silopi ile Şanlıurfa Suruç'ta ise toplamda 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl Kiğı'da 3 teröristin ölü ele geçirildiğini, Tunceli Nazımiye'de 2 teröristin yakalandığını, Şırnak Silopi ile Şanlıurfa Suruç'ta ise toplamda 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

TSK'dan 18 Mayıs Perşembe günü yurt içinde meydana gelen önemli olaylara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; Bingöl Kiğı'da icra edilen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, üç terörist ölü olarak, üç Kalaşnikof piyade tüfeği, 514 fişeği ve dört el bombası ile birlikte ele geçirildi.



2 TERÖRİST YAKALANDI

Tunceli Nazımiye'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu iki terörist yakalandı.



ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Yüksekova'da icra edilen operasyonda; tespit edilen bir mağara içerisinde bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 56 Doçka Uçaksavar makineli tüfek fişeği, 23 büyük tüp, 180 litre mazot ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi,tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

Erzurum Karayazı'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta, bir RPG-7 roketatar mühimmatı, 1.428 adet 7,62 mm fişek, bir şarj cihazı, iki şarjör ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Bingöl Adaklı'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.



5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak Silopi'de, Irak Kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu dört terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa Suruç'ta da Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden kaçan PYD/PKK terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

