3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Yüksekova'da hududa sıfır noktada bir grup teröristin görüntüsünün alınması üzerine yapılan topçu ateşi sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Yüksekova'da hududa sıfır noktada bir grup teröristin görüntüsünün alınması üzerine yapılan topçu ateşi sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Hakkari Yüksekova Hisardağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik Üs bölgesinde konuşlu 7. Hudut Alay Komutanlığı ve Deniz Piyade Tabur Komutanlığı unsurlarınca hududa sıfır noktada Ganizer Tepe'de bir grup teröristin görüntüsünün alındığını ve yapılan topçu ateşi sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

(İlker Turak /İHA)