'3 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen 2'nci hava harekatı sonucunda eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 silah mevziinin de imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen 2'nci hava harekatı sonucunda eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 silah mevziinin de imha edildiğini açıkladı.

TSK, 25 Mayıs 2017 tarihinde saat 17.50 sularında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen ikinci hava harekatı ile eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bugün aynı bölgede toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, hava harekatında aynı vuruş bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 silah mevziinin de imha edildiği kaydedildi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)