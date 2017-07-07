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3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı
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3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu, Diyarbakır'da ise 2 iş birlikçi şahıs gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu, Diyarbakır'da ise 2 iş birlikçi şahıs gözaltına alındı.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Siirt Pervari'de devam eden operasyonda tespit edilen 5 mağara içerisinde 2 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet MG-3 makineli tüfek, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 31 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Mavzer piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 15 bin 335 adet muhtelif çapta fişek, 9 adet mayın, 21 adet el bombası, 15 adet 60 mm havan mühimmatı, 43 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 kg dinamit lokumu, 10 kg C-3 plastik patlayıcı, 2 bin adet elektrikli fünye, 4 adet tüp, 6 adet akü ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.
Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında Hakkari Şemdinli'de 1 el yapımı patlayıcı, Diyarbakır Silvan ve Dicle'de 2 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Diyarbakır Sur'da bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 90 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 49 adet gaz maskesi ele geçirilirken, 2 iş birlikçi şahıs gözaltına alındı.
Şırnak Güçlükonak'ta güvenlik kuvvetlerince icra edilen adli aramada bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandı.
Hakkari merkezde pusu ve devriye görevi icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve 2 adet el dürbünü ele geçirildi.
Muş Varto'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bin 500 kg amonyum nitrat ele geçirilerek yerinde imha edildi.
8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-81 Operasyonu" kapsamında Tunceli Samanlı Mahallesi Gevan bölgesinde patlamaya hazır vaziyette 25 kilogramlık alüminyum tozu kullanılarak güçlendirilmiş 12 kilogramlık mutfak tüpü ile hazırlanan bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
(Uğur Kan Yüksek / İHA)

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