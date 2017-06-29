3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrası bölgesi ile ilgili alınan bir istihbari bilginin değerlendirilmesi neticesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını arayıp bularak etkisiz hale getirmek maksadıyla, 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 02.00'dan itibaren icrasına başlanılan operasyon kapsamında 29 Haziran 2017 günü saat 16.30 itibariyle; 3 terörist, 1 adet M-15 piyade tüfeği, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet el bombası, 1 adet silah üstü termal, 1 adet büyük telsiz ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede yapılan temas aramasında 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet adet HP marka laptop, 6 adet sırt çantası, 4 adet met, 1 adet telsiz mikrofonu, 2 adet radyo, 1 adet panço, 3 adet not defteri, 3 adet kot pantolon, 2 adet kumaş pantolon, 5 adet gömlek, 1 adet hucum yeleği, 1 adet koltuk altı tabanca kılıfı ve 1 adet şal bulunmayı müteakip, muhafaza altına alınmıştır. 'Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Kasten Adam Öldürme' suçlarından aranma kaydı bulunan 1 şüpheli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

