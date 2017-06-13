3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesinde devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve deşifresine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, 13 Haziran 2017 günü saat 02.30'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki insansız hava aracı (İHA/Bayraktar) ile keşif çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çatak Görentaş bölgesinde 4 kişilik bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu grubunun görüntüsü alınmıştır. Aynı gün saat 03.00'da bölgeye yakın hava harekâtı icra edilmiş, 04.30'dan itibaren de operasyon yapılan bölgede etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarını ele geçirmek maksadıyla Jandarma Er Zeki Şahin Operasyonu başlatılmıştır. Saat 10.30 sıralarında söz konusu bölgede 2 BTÖ mensubunun cesedine ulaşılmış, operasyonun devamında 11.45 sıralarında örgüt mensuplarıyla çatışma çıkmış ve bir BTÖ mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede var olduğu değerlendirilen diğer bir BTÖ mensubunun ele geçirilmesi için operasyon sürdürülmekte olup, bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

