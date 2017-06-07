3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında içerisinde 5 teröristin olduğu ihbarı yapılan araca düzenlenen operasyonda, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı, 2 terörist de kaçtı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında içerisinde 5 teröristin olduğu ihbarı yapılan araca düzenlenen operasyonda, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı, 2 terörist de kaçtı.

Olay, Lice ilçesi Akçabudak köyü kırsalında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçleri, içerisinde 5 teröristin bulunduğuna ilişkin ihbar yapılan bir araca yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, güvenlik güçlerinin "Dur" ihtarı çektiği araç, bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine ateş altına alınan araç bir süre sonra dururken, içerisinde bulunan teröristler inerek, güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı, 2 terörist ise karanlıktan faydalanarak kaçtı.

Bölgede, kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

