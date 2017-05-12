3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensupları ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)