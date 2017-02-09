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'3 tane final maçımız var'
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'3 tane final maçımız var'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 'izim için 3 tane final maçımız var. Bu 3 finalden birisi Konya maçı olacak' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "izim için 3 tane final maçımız var. Bu 3 finalden birisi Konya maçı olacak" dedi.
Süper Lig'de topladığı 31 puanla 5. sırada yer alan Antalyaspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, haftalık değerlendirme toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlıların deneyimli Teknik Direktörü Çalımbay, Konyaspor maçının çok önemli olduğunu ve maça 2 gün önce gideceklerini söyledi.

"3 TANE FİNAL MAÇIMIZ VAR"
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Belli bir aradan sonra ikinci yarıya da seri bir şekilde başladık. Önemli olan buydu. Bizim için 3 tane final maçımız var. Bu 3 finalden birisi Konya maçı olacak. Gerçekten bizim açımızdan çok önemli bir maç. Biz lige verilen arayı da çok iyi bir şekilde değerlendirdik. 2 tane hazırlık maçı yaptık. Şu anda en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kadromuzun geniş olması. 2 maç da olumlu geçti. Özellikle son oynadığımız maç lig maçı gibi oldu" dedi.

"KARABÜK VE AKHİSAR MAÇLARI BİZİM YOLUMUZU ÇİZECEK MAÇLAR"
Ligde oynayacakları Konyaspor maçını iyi bitirmeleri gerektiğini ifade eden Çalımbay, "Konyaspor maçını çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Konyaspor'un arkasından Karabük ve Akhisar maçları bizim önümüzü ve yolumuzu çizecek maçlar. Kolay olmayacağını biliyoruz. Bütün camia olarak o maçlara odaklandık. O maçlar bizim için çok önemli ve elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"KONYASPOR MAÇINA 2 GÜN ÖNCE GİDİYORUZ"
Sezon başında koydukları hedefleri olduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Bizim sezon başında koyduğumuz hedef ilk 10'da olmak. Önümüzdeki yıl mutlaka yukarıya oynayan bir takım olacağız. Bizim için final maçı niteliğinde bir maç. Çok zor bir yerden iyi bir yere geldik önemli olan bunu devam ettirmek. Ben takımıma güveniyorum. Şu anda iyi bir kadromuz var. Bu kadroyu azaltmaya uğraştık ama istediğimiz gibi olmadı. Bu kadroyla devam edeceğiz. En önemli maç Konyaspor maçı olacak. Mutlaka oradan iyi bir şekilde ayrılmamız gerek. Her maça bir gün önce giderdik ancak bu maça 2 gün öncesi gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"MOTTA AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI BREZİLYA'YA GİTTİ"
Lige verilen arada 2 hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Çalımbay, yakaladıkları tempoyu sürdürmek istediklerini dile getirdi. Konyaspor maçında M'billa'nın cezalı olduğunu dile getiren Çalımbay, "Dün bir sıkıntı yaşadık Motta ile ilgili. Motta, Brezilya'ya gitti. Bu haftaki maçta yok ailevi nedenlerden dolayı. M'billa yerine Serdar'la ya da El Kabir ile başlayabiliriz. Motta'ya izin vermek zorunda kaldık, ailevi problemleri vardı. El Kabir çok iyi durumda onunla da başlayabiliriz" dedi.
Antalyaspor ile Konyaspor taraftarları arasında yaşanan sıkıntıların valiler tarafından giderilmesiyle ilgili ise Rıza Çalımbay, "Zaten ülke olarak sıkıntıdayız. Şimdi bu gerginlikle sporun içerisinde uğraşılacak şey değil. Konya ve bizim aramızda bir şeylerin olmaması gerekiyor. Tatlıya bağlanması gerekiyor. Gördünüz Beşiktaş - Fenerbahçe maçındaki olayları. Maalesef bazen istemediğimiz şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.
(Adem Akalan - Suat Metin / İHA)
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