3 şehit verilen Elazığ saldırısı ile ilgili sıcak gelişme

Elazığ'da geçtiğimiz yıl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla yapılan ve 3 şehit verilen saldırı ile ilgili 11'i tutuklu 8'i aranan 19 şüpheli hakkında dava açıldı.

Elazığ'da geçtiğimiz yıl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla yapılan ve 3 şehit verilen saldırı ile ilgili 11'i tutuklu 8'i aranan 19 şüpheli hakkında dava açıldı.

18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK üyesi Çektar kod adlı Kamil Çelebi isimli terörist, bombalı minibüsle Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Hain saldırıda 3 polis memuru şehit olurken, 164'ü polis 61'i sivil 225 kişi yaralanmıştı. Olay nedeniyle 478 kişiye ait araç, bina ve eşyanın da zarar gördüğü tespit edilmişti.

Olayın ardından Diyarbakır ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nen yaptıkları çalışmada saldırıyı planlayan, araç ve bombayı temin eden, aracı yükleyen, araç temin eden ve telefon hatlarını alan 19 şüpheli tespit edilmişti. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 11 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kimlikleri belirlenen 8 şüphelinin de arandığı bildirildi.

Hain saldırı ile ilgili 19 şüpheli hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, birden çok kişiye yönelik nitelikli kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek, patlayıcı madde kullanarak kamu ve kişi malına zarar vermek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmek" suçlarından hazırlanan iddianame Elazığ 3.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek dava açıldığı öğrenildi.



BAŞSAVCI KORKMAZ: "19 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI"

Yapılan saldırıya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Saldırının, 2 Ağustos 2016 günü Diyarbakır ili Lice ilçesinde gasp edilen 07 RG 112 plakalı, kapalı kasa beyaz minibüsle yapıldığı, aracı kullanan kişinin PKK Terör Örgütü Üyesi 'Çektar' kod adlı Kamil Çelebi olduğu tespit edilmiştir. Saldırı sonucunda 3 Polis memuru şehit olmuş, 164 polis memuru ile 61 sivil vatandaşımız yaralanmıştır, 478 kişiye ait araç,bina ve eşya zarar görmüştür. Saldırıyı planlayan, araç ve bombayı temin eden, araca yükleyen, olaydan önce keşif faaliyeti icra eden, araç vererek ve GSM hatları çıkartarak örgüte yardım eden PKK terör örgütü üyesi şüphelilerin tamamının kimlikleri tespit edilmiştir. 11 tutuklu, 8 yakalamalı toplam 19 şüpheli hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, birden çok kişiye yönelik nitelikli kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek, patlayıcı madde kullanarak kamu ve kişi malına zarar vermek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmek' suçlarından Elazığ 3.Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Saldırı esnasında ölen şüpheli Kamil Çelebi ve soruşturma devam ederken öldüğü anlaşılan şüpheli Hüsamettin Akdemir hakkında ölüm nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" denildi.

(Halil İbrahim Varlı /İHA)